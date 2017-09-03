Сожгли автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной

Утром в воскресенье, 3 сентября, сгорел автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в Переделкине.

Сгоревший автомобиль Юлии Латыниной. Фото Леонид Латынин

Об этом газете рассказала мать Юлии Алла Латынина.

— Около полвосьмого утра мы проснулись от сильного хлопка. Вероятно, лопнуло стекло. Муж выскочил на улицу, схватил огнетушитель и начал тушить. Через десять минут приехали пожарные, к этому времени пламя уже удалось локализовать, но машина — старая BMW, ей 15 лет, — выгорела дотла, — рассказала Алла Латынина.

Латынина предполагает, что автомобиль был сожжен, и связывает сегодняшний инцидент с нападением на дом обозревателя «Новой газеты» 19 июля этого года. Напомним, тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители Юлии Латыниной, и ее BMW едким химическим составом. Машиной пользоваться стало невозможно. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от ядовитого испарения жидкости.

— Я не могу утверждать, что машина сгорела вследствие поджога, но сами машины вроде не загораются, — рассуждает Алла Латынина. — Да, машину было легко поджечь — она же стояла с распахнутыми окнами, проветривалась. При этом для поджога, действительно, время не слишком удачное: мы обнаружили это в полвосьмого утра, но могли сделать это глубокой ночью, когда все спят. Но соседи никого в этот раз не видели. Возможно, мы недооценивали серьезность предыдущей провокации. Жидкость, которой тогда была облита машина, могла повредить ее.

Фото Леонид Латынин

Отец Юлии Латыниной Леонид Латынин также связывает причину возгорания с нападением на их дом 19 июля. Он считает, что едкий химический состав мог повредить проводку.

Подъехавший на место дознаватель, как отметила Латынина, не исключил, что автомобиль мог самовозгореться.

Родители Юлии Латыниной не собираются писать заявления в полицию по факту произошедшего.

— Нет, никаких заявлений мы писать больше не будем, это бессмысленная трата времени. После того, как из Следственного комитета за подписью полковника Титова приходит уведомление, что состава преступления в нападении на Юлию нет, тогда как мотоциклист обливает ее дерьмом у входа в офис в центре Москвы, дом наш опрыскивают «безвредной» жидкостью, а машины «загораются сами собой», — заключила Латынина.

Мама обозревателя «Новой газеты» вспоминает еще один эпизод нападения на Юлию Латынину. 20 августе прошлого года неизвестный напал на Латынину в центре Москвы у офиса радиостанции «Эха Москвы». Он выплеснул на обозревателя заготовленные в ведре фекалии и сбежал, подсев на мотоцикл поджидавшего его второго злоумышленника.

Полицейская проверка не дала никаких результатов ни по одному из случаев нападения. Когда Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и член общественного совета МВД, обратился в Главное управление ведомства с просьбой ознакомить его с ходом проверки, ответ пришел такой: ваше обращение направлено в местное отделение полиции.