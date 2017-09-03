Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений «Запад-2017»

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017» 14-20 сентября.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

- Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усилены участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», – отметил он.

По словам Слободяна, в Беларусь задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска.

- Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим, – подчеркнул он.