Автомобиль «Бентли» протаранил кортеж президента Сербии в Белграде

Инцидент произошел еще накануне, но известно о нем стало только сейчас.

На перекрестке с круговым движением в колонну из трех автомобилей врезался «Бентли» с испанскими номерами, сообщает Эхо Москвы.

Он столкнулся непосредственно с тем автомобилем, где находился Александр Вучич. О том, есть ли в аварии пострадавшие, не сообщается.

Всех, кто находился в «Бентли», задержали на 48 часов. Известно, что, по меньшей мере, один из них был под воздействием наркотиков. Задержанные работают охранниками популярного ночного клуба в Белграде.