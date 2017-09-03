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03.09.2017
Как тысячи людей становятся тайными узниками

Мир отметил Международный день пропавших без вести. «Выманить и похитить» – такие операции превращаются в обычный инструмент спецслужб в условиях гибридной войны. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время. Неделя с Александром Касаткиным».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

 

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