Как тысячи людей становятся тайными узниками

Мир отметил Международный день пропавших без вести. «Выманить и похитить» – такие операции превращаются в обычный инструмент спецслужб в условиях гибридной войны. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время. Неделя с Александром Касаткиным».

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