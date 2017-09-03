Секреты сицилийских охотников за мафиози

Вот уже много поколений мафия является неотъемлемой частью сицилийской жизни. И все это время полиция делает все возможное для того чтобы поймать и арестовать ее лидеров. Это работа элитного подразделения Catturandi, что означает «ловцы».

Полиция демонстрирует фотографию арестованного главаря мафии Доменико Раккулья, который скрывался 15 лет

Увидеть этих ловцов можно лишь в тот момент, когда они арестовывают очередного мафиози. При этом они не зря называются людьми «без имени и без лица»: во время своих операций они носят маски, чтобы их было невозможно узнать.

«Мы предпочитаем называть себя «львами», потому что мы больше всего на них похожи: мы свободные, неприрученные и готовы атаковать в любой момент в этих джунглях», – говорит сотрудник Catturandi, известный лишь как ИМД.

Таких ловцов мафиози меньше 20 человек, и по вполне понятным причинам они предпочитают не привлекать к себе внимания.

«В прошлом нам приходили угрозы от преступников – например, нам домой присылали отрезанные козлиные головы. Это было не слишком приятно», – говорит он.

В 90-е году ему также присылали фотографии номера его автомобиля, перечеркнутого красным крестом. Из-за подобных угроз некоторые из его коллег ушли из подразделения, но сам ИМД остался, и говорит, что со временем опасность того, что его убьют уменьшилась.

Он говорит, что его коллеги (да и он сам) нередко чувствуют определенную эмоциональную близость с преступниками за которыми они следят. В некоторых случаях слежка и прослушивание разговоров подозреваемых длятся десятилетиями.

«Такое чувство, что ты живешь с этими людьми. Ты слышишь, как они делают детей, их семейные разговоры, видишь как растут их дети, и в конце концов их чувства, их эмоции становятся твоими», – объясняет ИМД.

Среди прочих, они прослушивали разговоры в доме одного доктора в Палермо, который сейчас отбывает срок в тюрьме.

«Он был очень образованным человеком. Мы все неплохо изучили итальянскую литературу, слушая его. Мы даже записывали его слова, а потом покупали книги, о которых он говорил во время бесконечных лекций своим детям. Было такое ощущение, что мы слушаем программу по радио, и мы были потрясены его манерами, тем, как он думал, его интересными мыслями. Было очень трудно поверить, что он одновременно – мафиозо».

ИМД говорит, что особенно трудно бывает после ареста подозреваемых.

«Ты их больше не видишь – и психологически это очень сложно. Они были частью твоей ежедневной жизни, и их тебе начинает не хватать».

За свои 20 лет работы в полиции ИМД принимал участие в арестах около 300 мафиози, в том числе и Джованни Бруска, который похитил и пытал 11-летнего сына другого мафиозо, который его предал. Бруска затем убил мальчика и растворил его тело в кислоте, чтобы родственники не смогли его похоронить.

В момент ареста, говорит ИМД, в голове крутится много мыслей: «Хочется задать этим людям много вопросов. Почему ты убивал? Почему ты сделал это с другим человеком?»

Но времени на разговоры практически нет, и ответов на свои вопросы ИМД так и не получает.

«Когда мы взяли Бруску по кличке Свинья, он стал плакать как маленький ребенок. А вот Провенцано – босс всех боссов – был спокоен и молчал, и лишь прошептал мне: «Ты не понимаешь, что ты делаешь». Но мы их взяли, а это главное».

Джованни Бруска был арестован в 1996 году...

...а Бернардо Провенцано – в 2006

Бруска сыграл главную роль в одном из преступлений, которое настолько возмутило ИМД, что он принял решение стать полицейским. 23 мая 1992 года мафия заложила полтонны взрывчатки под дорогой, ведущей в аэропорт Палермо, и взорвала Джованни Фальконе – главного судью, боровшегося с мафией. Позже стал известно, что Бруска лично нажал на кнопку устройства дистанционного управления.

«Я был на дне рождения моей подруги – ей исполнилось 18 лет, – вспоминает ИМД, который тогда был студентом на факультете биологии. – Ее отец был главой подразделения быстрого реагировании полиции Палермо, и когда взорвалась эта бомба, у всех полицейских на вечеринке зажужжали пейджеры, и все разошлись в слезах. Вот так началась взрослая жизнь этой девушки».

ИМД сразу же захотел узнать, что происходит в городе, но когда понял, что дорога в аэропорт перекрыта, он поехал на своем мотоцикле в центр Палермо, посмотреть на реакцию людей.

Судья Фальконе (второй слева) и его телохранители во время визита в Марсель

Фальконе, его жена и трое телохранителей погибли при взрыве

«Вот в этом месте, – говорит ИМД, показывая на небольшую пьяццу, – я увидел нескольких мужчин, которые смеялись, радовались и ели бутерброды. Я подошел к ним и сказал, что судья Фальконе убит. Они на меня посмотрели и сказали «А нам-то что?».

«Я понял, что мне надо делать. На следующий день я записался в полицию, чтобы поймать как можно больше негодяев», – вспоминает он.

В то время мало кто из сицилийцев хотел записываться в Catturandi, в основном потому, что работа эта была очень опасной, так что ИМД приняли с большой охотой.

«Большинство ваших знакомых перестают с вами разговаривать, или даже плюют вам в лицо, потому что быть полицейским считалось немыслимым предательством», – поясняет он.

Он ушел из университета, и пока его бывшие сокурсники, как он говорит, «охотились за девушками в ночных клубах», ИМД следил за Джованни Бруской и другими боссами мафии, как, например, Сальваторе «Тото» Риина, который приказал убить Фальконе.

Как-то раз, следя за Бруской, ИМД и один из его коллег оказались в Чинизи, небольшом городке близ Палермо.

«Мы там заметили нескольких девушек и подошли к ним. Идея состояла в том, чтобы это выглядело естественно, чтобы у жителей Чинизи не возникло никаких подозрений. Само собой, это сработало. В итоге мы поймали беглеца, но мне потом пришлось на девушке жениться», – смеется он.

Их встречи были необычными. Его подруга, ничего не зная о его работе, оказалась хорошей маскировкой.

«Вместо того чтобы идти тогда с подружкой, а теперь моей женой, на красивый пляж и целоваться при луне, я водил ее в ужасные места, в тупики, забросанные мусором, просто потому, что я следил за любовницей нашего беглеца. Мы начинали обниматься, а она меня спрашивала: «Почему именно тут?» – рассказывает он. – А после того как я провожал ее домой, я возвращался в офис и писал рапорты».

Раньше он говорил своим близким, что работает в отделе паспортов. Но когда он и его коллеги арестовали Бруску, по его словам, «весь город сидел перед телевизорами, и записывал новости на видео».

«Когда моя жена, тогда еще подруга, увидела этих людей в масках, она заметила знакомую задницу, и позвонила мне. Я больше не мог скрывать правду. Я ей сказал: «Пожалуйста, не говори ничего бабушке, иначе об этом узнает весь свет». Мне повезло, она сумела сохранить это в секрете».

Сегодня полиция Италии больше всего хочет поймать Маттео Мессину Денаро, по кличке Дияболик, названного так в честь вора из комикса, которого никто не мог поймать. Он возглавляет сицилийскую мафию, и скрывается с 1993 года. По мнению полиции, он живет за границей, возможно, в Южной Америке.

В прошлом он хвастался, что мог бы «заполнить телами своих жертв целое кладбище». Стало известно, что он общается с другими преступниками при помощи кода, использующего термины из области овцеводства. В посланиях говорилось: «Пришло время стрижки овец», или «Ножницы следует наточить». Полиция арестовала 11 человек, но сам Денаро по-прежнему неуловим.

Денаро в молодости…

… а так, по предположению полиции, он выглядел в 49 лет

Хотя за последние 20 лет могущество мафиози в Сицилии заметно пошатнулось, она и сейчас представляет собой серьезную проблему.

«Они знают, что больше не могут убивать людей как раньше, и сейчас вся система превратилась в сложную паутину интересов и связей. В этом замешаны политики, экономисты и вся структура сицилийского общества», – говорит ИМД.

Некоторым, в особенности подросткам и туристам, мафия все еще кажется овеянной романтическим ореолом. В киосках в Палермо продаются футболки с афишей «Крестного отца», зажигалки в форме пистолета, и статуэтки усатых людей с ружьем, прикрывающий рукой свой рот. На подставке написано Muto sugno – «Я немой».

Один из таких киосков находится всего в одном квартале от Виа Д'Амелио – небольшого тупика, где 19 июля 1992 мафия взорвала еще одну бомбу, убив другого судью, Паоло Борселлино. Его уважительно называли «хорошим человеком Палермо», за его борьбу с организованной преступностью.

«Эти киоски своего рода парадокс, как и весь город, - говорит ИМД. - Мы хотим быть такими же цивилизованными, как и весь мир, но при этом мы не можем отделаться от этого ужасного влечения к преступному миру».