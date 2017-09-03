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В мире
03.09.2017
МИД России опубликовал видео обысков в консульстве в Сан-Франциско

Министерство иностранных дел России опубликовало в Фейсбуке несколько видеозаписей, сделанных во время обыска в генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско.

В МИД сообщили, что публикуют «свидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят «осмотр» помещений».

На первой видеозаписи видно, как два автомобиля сотрудников ФБР США въезжают на территорию российского консульства в Сан-Франциско, после чего машины тормозят в подземном паркинге.

На другой записи сотрудник ФБР залезает на стремянку, снимает одну панель навесного потолка, заглядывают в нишу, после чего ставит панель на место и слезает со стремянки.

Еще на одном видео сотрудник с пиджаком наперевес входит в один из номеров, быстро его осматривает и идет к другой комнате, которую также осматривает.

Помимо этого МИД РФ опубликовал две видеозаписи, сделанные во время обыска ФБР в здании торгового представительства России в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в фейсбуке, что проведенные обыски — «это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная».

31 августа власти США потребовали, чтобы Россия закрыла свое дипломатическое представительство в Сан-Франциско. Это стало ответом на действия российских властей, потребовавших сократить число американских дипломатов в России до 755 человек.

МИД России выпустил заявление с требованием вернуть захваченные дипломатические объекты.

— Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции, — заявили российские дипломаты.

В Госдепе объяснили причину обысков в российских диппредставительствах

В Госдепе считают, что появление сотрудников ФБР в российских диппредставительствах в Сан-Франциско и Вашингтоне не было обыском.

Как сообщил изданию The Hill высокопоставленный собеседник в американском внешнеполитическом ведомстве, «в субботу представители американских властей и сотрудники посольства России совершили обход диппредставительств, которые должны были перейти под контроль США».

«Это было сделано для того, чтобы дипломаты их освободили, обеспечить безопасность и защиту зданий», — заявил он.

По итогам «обхода» представитель Госдепа подтвердил, что российские власти согласились освободить здания.

В свою очередь генеральный консул России в Сан-Франциско Сергей Петров подтвердил РИА «Новости», что диппредставительство уже закрыто. По его словам, здание передано американским властям, однако проживающим там дипломатам разрешили находиться в нем до 1 октября.

 
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