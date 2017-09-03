Северная Корея утром 3 сентября провела шестые ядерные испытания.

Как заявили в Южной Корее, об этом свидетельствует зафиксированное землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3. В Южной Корее магнитуду оценили в 5,7.

Геологическая служба США

За несколько часов до землетрясения Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет. КНДР не представила доказательств создания нового оружия за исключением фотографии Ким Чен Ына.

KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

В Северной Корее уверяют, что зафиксированное землетрясение — это испытание именно водородной бомбы.

Северная Корея проводит ядерные испытания с 1950-х годов. В пятый раз КНДР взорвала ядерную бомбу в сентябре 2016 года. Тогда магнитуда землетрясения составила 5,3.

29 августа 2017 года Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией. Такого не было последние 20 лет. Япония, США и Южная Корея выступили резко против подобных испытаний.