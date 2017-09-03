Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако с простолюдином
Северная Корея объявила о создании водородной бомбы
Новой гостьей интеллектуального клуба Светланы Алексиевич станет Людмила Улицкая
На полигоне учений «Запад-2017» задержали активистку Наталью Горячко
Дмитрий Быков: Взят может быть каждый в любое время и за что угодно
Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд и опустилось на дно
Мэр Минска Шорец с женой и дочкой на фестивале «Тбилисоба». Фотофакт
Так ли страшен Пхеньян как его ракеты?
Белорусы, которые хотят эмигрировать в Польшу, могут столкнуться с серьезной проблемой
Несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско попросили политубежище в США
В Колиной школе рассказали, как родители восприняли перенос занятий на 9 утра
Собчак: «Чтобы участвовать в выборах, мне не нужно благословение администрации президента»
Жительница Гродно погибла на курорте в Турции
Лукашенко снова рассказал, где творил Скорина
«Человек рождается свободным». Граффити с Быковым в Витебске. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
Фотожабы: «Есть на свете вещи, которые Лукашенко не умеет делать?»
Лукашенко на день рождения подарили автомобиль?
Коля Лукашенко устроил пробежку с одноклассниками. Но не выиграл. Фотофакт
Как Байнет высмеял мечты Лукашенко о Tesla по-белорусски
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока
«Об этом мальчике за его 13 лет жизни мы знаем больше, чем о звездах мировой величины»
VIP-пенсионер: 10 главных профессий Лукашенко
Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки
Министр раскритиковал главу государства
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
03.09.2017
TUT.BY
Новой гостьей интеллектуального клуба Светланы Алексиевич станет Людмила Улицкая

Новым гостем интеллектуального клуба «Светлана Алексиевич приглашает» станет русская писательница и сценарист Людмила Улицкая.

Встреча пройдет 26 сентября в 19.00 в столичном Дворце искусств (ул. Козлова, 3).

Людмила Улицкая. Фото: nnm.me

Людмила Улицкая — первая женщина — лауреат премии «Русский Букер» за роман «Казус Кукоцкого», премии «Большая книга» за роман «Даниэль Штайн, переводчик», премии Симоны де Бовуар (Франция), премии Гринцане Кавур за роман «Искренне ваш, Шурик» (Италия), Кавалер Ордена искусств и литературы и кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция). Автор более 20 романов и повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Ее произведения переведены почти на 30 языков.

Сегодня Улицкая, пожалуй, самая читаемая женщина-писатель на русском языке. А сборник ее рассказов и повестей «Священный мусор» многократно переиздается и переводится на разные языки.

В 2007 году писательница учредила Фонд своего имени по поддержке гуманитарных инициатив. Одним из проектов Фонда является проект «Хорошие книги», в рамках которого Улицкая сама выбирает книги российских издательств и отправляет их в российские библиотеки.

Зарегистрироваться на участие во встрече можно не позднее 20 сентября, написав на alexievich.club@gmail.com и указав свои имя и фамилию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Прежде чем создавать супертрактор, нужны суперэкономика и суперпрезидент
Журналист рассказал о российских наемниках, получающих награды в Кремле
«Рокфеллеры бросят своих жен и яхты и кинутся инвестировать в сельское хозяйство Беларуси»
Коля Лукашенко устроил пробежку с одноклассниками. Но не выиграл. Фотофакт
Шендерович: «Не до холодильника, братцы! — Россия в опасности!»
Байнет о мечте Лукашенко: «На дачу на электромобиле? Так он есть — электричка!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY