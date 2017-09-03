Новой гостьей интеллектуального клуба Светланы Алексиевич станет Людмила Улицкая

Новым гостем интеллектуального клуба «Светлана Алексиевич приглашает» станет русская писательница и сценарист Людмила Улицкая.

Встреча пройдет 26 сентября в 19.00 в столичном Дворце искусств (ул. Козлова, 3).

Людмила Улицкая. Фото: nnm.me

Людмила Улицкая — первая женщина — лауреат премии «Русский Букер» за роман «Казус Кукоцкого», премии «Большая книга» за роман «Даниэль Штайн, переводчик», премии Симоны де Бовуар (Франция), премии Гринцане Кавур за роман «Искренне ваш, Шурик» (Италия), Кавалер Ордена искусств и литературы и кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция). Автор более 20 романов и повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Ее произведения переведены почти на 30 языков.

Сегодня Улицкая, пожалуй, самая читаемая женщина-писатель на русском языке. А сборник ее рассказов и повестей «Священный мусор» многократно переиздается и переводится на разные языки.

В 2007 году писательница учредила Фонд своего имени по поддержке гуманитарных инициатив. Одним из проектов Фонда является проект «Хорошие книги», в рамках которого Улицкая сама выбирает книги российских издательств и отправляет их в российские библиотеки.

Зарегистрироваться на участие во встрече можно не позднее 20 сентября, написав на alexievich.club@gmail.com и указав свои имя и фамилию.