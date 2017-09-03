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03.09.2017
Экономист назвал одну из самых дурных привычек белорусских властей

Это жизнь в долг, считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

«Распорядители чужого вошли во вкус во второй половине 2000-ых. С тех пор подсели крепко-накрепко, – пишет экономист на своей странице в Фейсбуке. – Кредиты для правительства стали мощным наркотиком. Он парализует волю к оздоровлению экономики, защите честных, ответственных людей. Жизнь в долг поощряет порочную практику проедания своих и чужих ресурсов, перекладывание ответственности на будущие поколения. Хронические заимствования белорусских властей сродни политике «после меня – хоть потоп».

Берут «живые» деньги, вкладывают их в «мёртвые» государственные программы, номенклатурные фавориты прекрасно зарабатывают на освоении кредитов, а нам, налогоплательщикам, остаются долги. Каждый год – всё больше. Несколько лет назад предельным значением государственного долга было 25% ВВП. Вполне приличный показатель. Сегодня лимит увеличится до 50% ВВП, а сам ВВП в долларовом выражении «сдулся» на 35%.

Беларусь уже попала в опасную долговую спираль, которая прибивает экономику ко дну, «съедает» рост, блокирует развитие. По данным Минфина на 1.08.2017 госдолг составил BYN39,8 млрд. С начала года он увеличился на BYN2,8 млрд. или на 7,6%. Темпы роста госдолга более чем в 7 раз выше темпов роста ВВП. И это еще не весь госдолг. К нему нужно добавить государственные гарантии, которые были выданы под разные коммерческие проекты. С их учётом, а также с высокой вероятностью девальвации BYN до конца 2017 г. (вслед за RUR-рублем) совокупный госдолг уже превысил 50% ВВП, быстро приближаясь к 60% ВВП, особенно с учётом кредита от России в $ 700 млн., который должен поступить в ближайшее время.

Напомним, что на начало 2011 г. валовой внешний долг органов государственного управления составлял 18,3%. Вместе с внутренним долгом он не превышал 25% ВВП. Кстати ВВП по итогам 2010 г. составил $ 55,1 млрд. Это ~5 – 7 млрд. больше, чем будет в 2017 г. Получается, что за 2010-ые белорусские власти успешно проедают накопленные сбережения и ресурсы, а долги за это время удвоились.

За январь – июль 2017г. внешний госдолг вырос на 14,3%, на $ 2 млрд., составив $ 15,6 млрд. Внутренний госдолг составил BYN 9,5 млрд. С начала года он уменьшился на BYN 0,7 млрд. или на 7%. Сами власти дискредитируют идею дедолларизации и повышения доверия к BYN-рублю. За январь – июль 2017 г. власти продали валютных облигаций на $ 406,7 млн., погасили облигаций на сумму $ 897,9 млн.

Жизнь Беларуси в долг продолжается. И это одна из самых больших неприятностей для нашего будущего. Кредиты могут временно надуть ВВП на 1 – 2%, но потом, когда станет очевидным очередные инвестиционные и производственные провалы правительства, за это мы заплатим 7 – 10% ВВП».

 
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