Будут ли стражи закона штурмовать казармы спецназа?

В истории со щенком, которого минский пьянчужка выбросил с пятого этажа, правоохранительные органы проявили похвальную оперативность.

После того, как милиции дверь в квартиру не открыли, к штурму подключился МЧС, сотрудник которого проник в помещение через окно. В результате 28-летний живодер задержан, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Действия стражей закона понятны и похвальны. Жестокое обращение с животными не должно оставаться безнаказанным.

Однако это правило, увы, действует не всегда. Еще более вопиющий эпизод не вызвал у правоохранителей никакой реакции.

2 августа в Бресте по случаю дня воздушно-десантных войск бойцы 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады в рамках показательных выступлений разрывали живых ужей и лягушек. Всё это происходило при большом стечении зрителей.

Лягушек рвали пополам за лапки, ужам отрывали головы – и все это происходило на глазах у детей. По версии заместителя командира бригады, полковника Сергея Суховило, это делалось ради «психологической подготовки бойцов» ― чтобы они были готовы выполнить любую задачу.

Это возмутительное шоу до сих пор не получило должной оценки со стороны блюстителей порядка: ни юридической, ни хотя бы моральной. Вероятно, в Министерстве обороны считают, что именно так боевой дух солдат и нужно воспитывать.

Делают вид, что ничего не произошло и правоохранительные органы. Хотя жестокое обращение с животными налицо. Но никто не спешит штурмовать казармы спецназа, чтобы задержать виновных.

Стоит ли тогда возмущаться, если спустя некоторое время кто-то из наблюдавших эти «подвиги», замучает кошку или еще кого-нибудь из братьев наших меньших? Ведь пример ему был показан на официальном мероприятии, да еще под соусом «воинской доблести».

Сопоставляя эти истории, можно дать ответ на вопрос, чем спецназ отличается от пьяной компании. Безнаказанностью.