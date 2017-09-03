Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд и опустилось на дно

2 сентября минское «Динамо» провело очередной матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В Москве «зубры» играли с местным «Спартаком» и уступили ему по буллитам – 0:1.

Это пятое подряд поражение «Динамо». Клуб выдал худший старт в КХЛ за всю свою историю и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Лиги.

Напомним, что в начале сезона Александр Лукашенко встретился с хоккеистами «Динамо», чтобы мотивировать их на «зрелищную и результативную игру…» Однако в пяти матчах «бело-синие» забросили лишь 4 шайбы и набрали всего 2 очка.