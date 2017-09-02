Мэр Минска Шорец с женой и дочкой на фестивале «Тбилисоба». Фотофакт
Обошлось без автозаков.
Сегодня в Минске в Верхнем городе проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба».
На празднике был замечен и председателем Мингорисполкома Андрей Шорец. Как сообщает TUT.BY, мэр пришел вместе с женой и детьми. К ним также присоединяется и мэр Тбилиси Давид Нормания, а также посол Грузии Давид Котария. Последний даже поцеловал руку маленькой дочке Шорца.
Журналисты обратили внимание, что вместо бронированных МАЗов или автозаков на въезде дежурили бежевые автобусы.
Фото Олега Киндара. TUT.BY
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