Кабаева пообещала приехать в Минск. «Если пригласят»

Спортсменка пообещала побывать на открытии Дворца художественной гимнастики в Минске.

Об этом олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира Алина Кабаева заявила в интервью пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Алина Кабаева. Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Комментируя скорое открытие в Минске Дворца художественной гимнастики, спортсменка отметила:

— Россия делится своим опытом и то, что у вас откроется Дворец художественной гимнастики, это здорово. Звезды не появляются просто так, они приходят из массового спорта. А если не будет вид развиваться в плане инфраструктуры, не будет и спортсменок. Я очень рада за тренеров, за девчонок, за страну, что у вас появится такой центр.

— Приедете на открытие? — поинтересовались журналисты.

— Пока еще приглашения не было, но если появится, обязательно приеду.

Строительство Дворца художественной гимнастики планируется завершить в 2018 году, а его торжественное открытие хотят приурочить к женскому празднику 8 Марта.