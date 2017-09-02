Так ли страшен Пхеньян как его ракеты?

К чему пуск «Хвансона-12» приблизил мир? Техас – как подвести итоги катастрофы? Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время».

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