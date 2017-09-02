Белорусы, которые хотят эмигрировать в Польшу, могут столкнуться с серьезной проблемой

Власти Польши хотят ограничить количество эмигрантов в свою страну.

Несколько дней назад в Сейм попал законопроект, который вводит контроль министра внутренних дел над рынком труда иностранцев в Польше. Если закон будет принят, то министр получит возможность вводить ежегодные лимиты разрешений на проживание и работу. Если разрешенная численность будет переступили, то соответствующий орган отказать иностранцу в разрешении на работу, сообщает Gazeta Wyborcza.

Ограничение количества разрешений затронет не только работников, которые самостоятельно ищут работу, но и тех, кто намерен приехать в Польшу в рамках обмена внутри предприятия или фирмы.