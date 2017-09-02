На авиашоу в под Москвой разбился самолет: погибли два человека. Видео и фото инцидента

Показательный полет самолета Ан-2 на авиашоу в Балашихе закончился катастрофой.

Самолет неожиданно потерял высоту и врезался в землю. По предварительным данным, погибли два человека, никто из зрителей не пострадал, сообщает РБК.

Очевидцы засняли происходящее.

(Осторожно, ненормативная лексика)

Сообщается, что пилот в последний момент увел воздушное судно от зрителей, чтобы избежать большого числа жертв.

— Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу, — рассказал РИА Новости оператор программы Flight TV Игнат Соловей, находившийся на летном поле.

Фото Тасс, FlightTV.ru/РИА Новости