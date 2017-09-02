Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мэр Минска Шорец с женой и дочкой на фестивале «Тбилисоба». Фотофакт
Кабаева пообещала приехать в Минск. «Если пригласят»
Так ли страшен Пхеньян как его ракеты?
Белорусы, которые хотят эмигрировать в Польшу, могут столкнуться с серьезной проблемой
На авиашоу в под Москвой разбился самолет: погибли два человека. Видео и фото инцидента
Несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско попросили политубежище в США
В Колиной школе рассказали, как родители восприняли перенос занятий на 9 утра
Собчак: «Чтобы участвовать в выборах, мне не нужно благословение администрации президента»
Россия обещает выполнить график поставок нефти в 2017 году. С «небольшими отклонениями»
Жительница Гродно погибла на курорте в Турции
Лукашенко снова рассказал, где творил Скорина
В Минске 92-летняя женщина выпрыгнула из окна третьего этажа и осталась жива
«Человек рождается свободным». Граффити с Быковым в Витебске. Фотофакт
Почему Беларусь никак не может заработать на экспорте?
История Беларуси за 20 минут в жанре Countryballs
СМИ: у Януковича в России родился сын. Ему уже три года
Карбалевіч: «З’яўляецца ўсведамленне, што 20 гадоў Сусанін вёў краіну не туды»
Экс-заместителя гендиректора «Велкома» освободили под залог в $ 20 тыс.
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко на день рождения подарили автомобиль?
Как Байнет высмеял мечты Лукашенко о Tesla по-белорусски
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока
Девушка, которая бросила медучилище
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
VIP-пенсионер: 10 главных профессий Лукашенко
Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки
Министр раскритиковал главу государства
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Жесть дня. Лукашенко подарил на свадьбу ведущим БТ… мешок картошки
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
02.09.2017
Салiдарнасць
Несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско попросили политубежище в США

Работники закрытого Генерального консульства РФ в Сан-Франциско не хотят возвращаться в Россию.

О том, что несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско попросили политубежище в США рассказал президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон проживающему в Америке российскому художнику и блогеру Игорю Поночевному, сообщает gordonua.com.

Беседу с юристом Поночевный опубликовал в Facebook.

— У меня есть хорошая новость для работников бывшего консульства в Сан-Франциско, они могут стать политическими беженцами... К нам уже прибежало несколько человек..., – заявил Финкельсон.

Юрист отметил, что возможность получить убежище есть не у всех работников консульства.

— Вы должны быть квалифицированы на политическое убежище. Мы вам поможем правильно оформить вашу историю... У нас недавно генерал получал, – заявил он.

Финкельсон отметил, что некоторые россияне считают нормой то, что с «точки зрения цивилизованного мира» является нарушением прав человека. К примеру, один из претендентов на политическое убежище не знал, что избиение в полицейском участке и преследование в РФ может стать таким основанием.

— Каждый случай нужно конкретно разбирать. Но мы уже получили несколько звонков от работников консульства, и мы уже с ними начинаем работать. Боже упаси, они не хотят ехать обратно. Кстати, я их хорошо понимаю, – подытожил он.

Напомним, 31 августа Госдеп США сообщил, что до 2 сентября Россия должна закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 2 сентября американские спецслужбы планируют обыски в консульстве в Сан-Франциско.

Также 2 сентября стало известно, что МИД России вызвал советника-посланника посольства США Энтони Годфри в Москве из-за планируемых обысков в торгпредстве России в Вашингтоне. Ему была вручена нота протеста.

В МИД подчеркнули, что здание торгового представительства находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом.

«Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве считают, что власти США должны прекратить нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России.

«В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности», — добавили в ведомстве.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:23)
Главное
Лукашенко и одиночество. Как один человек заменил историю целой страны
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
«Жду времен, когда, одетый в белорусские джинсы, я буду садиться в белорусскую Теслу»
Почему растет теневой сектор экономики
Фотожабы: «Есть на свете вещи, которые Лукашенко не умеет делать?»
Романчук: Школы и университеты превратились в хомут
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY