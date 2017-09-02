Работники закрытого Генерального консульства РФ в Сан-Франциско не хотят возвращаться в Россию.

О том, что несколько работников консульства РФ в Сан-Франциско попросили политубежище в США рассказал президент американской юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон проживающему в Америке российскому художнику и блогеру Игорю Поночевному, сообщает gordonua.com.

Беседу с юристом Поночевный опубликовал в Facebook.

— У меня есть хорошая новость для работников бывшего консульства в Сан-Франциско, они могут стать политическими беженцами... К нам уже прибежало несколько человек..., – заявил Финкельсон.

Юрист отметил, что возможность получить убежище есть не у всех работников консульства.

— Вы должны быть квалифицированы на политическое убежище. Мы вам поможем правильно оформить вашу историю... У нас недавно генерал получал, – заявил он.

Финкельсон отметил, что некоторые россияне считают нормой то, что с «точки зрения цивилизованного мира» является нарушением прав человека. К примеру, один из претендентов на политическое убежище не знал, что избиение в полицейском участке и преследование в РФ может стать таким основанием.

— Каждый случай нужно конкретно разбирать. Но мы уже получили несколько звонков от работников консульства, и мы уже с ними начинаем работать. Боже упаси, они не хотят ехать обратно. Кстати, я их хорошо понимаю, – подытожил он.

Напомним, 31 августа Госдеп США сообщил, что до 2 сентября Россия должна закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 2 сентября американские спецслужбы планируют обыски в консульстве в Сан-Франциско.

Также 2 сентября стало известно, что МИД России вызвал советника-посланника посольства США Энтони Годфри в Москве из-за планируемых обысков в торгпредстве России в Вашингтоне. Ему была вручена нота протеста.

В МИД подчеркнули, что здание торгового представительства находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом.

«Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве считают, что власти США должны прекратить нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России.

«В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности», — добавили в ведомстве.