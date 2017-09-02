В Колиной школе рассказали, как родители восприняли перенос занятий на 9 утра

Пока Коля бежал благотворительный марафон, журналисты решили поинтересоваться у руководства его школы, поддержали ли родители учеников новый школьный график?

— Да, поддержали. А почему нет? Школа работает в одну смену, первый урок начинается в 9.00, а факультативные занятия проходят после уроков. На самом деле за счет того, что сократили большие перемены, не намного увеличился у ребят учебный день, — заявила TUT.BY директор Острошицко-Городокской средней школы Екатерина Махахей.

Примечательно, что раньше, когда только-только обуждался вопрос о переносе занятий на 9 утра руководство школы было не столь уверено в благожелательной реакции родителей учеников. «У нас же дети из Бродка ездят, на 7:20», — искренне удивлялись в школе вопросом о том, готовы ли они перенести на час уроки.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил президент. А 26 мая рассказал о реакции на перенос начала занятий своего младшего сына Николая: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».

Тем не менее большинство школ начали работать в этом учебном году с 9 утра.

Пять способов заставить школу поменять график начала уроков