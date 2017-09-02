Самая соблазнительная воровка в мире!

За ангельской внешностью Розмарин де Кок скрывается темное прошлое...

22-летняя модель из Голландии Розмари де Кок только что узнала, что примет участие в шоу знаменитой марки нижнего белья Victoria's Secret в Шанхае. Сразу после этого весь мир узнал, что три года назад Розмари предстала перед судом города Нью-Йорк.

Дело в том, что, будучи беспечной 19-летней, Розмари украла из магазина сети Whole Foods в районе Трайбека в Нижнем Манхэттене три сладких батончика и... рыбий жир. Да уж. Честно говоря, выбор товаров для преступной деятельности разочаровал нас больше, чем сам факт, что Розмари оступилась. Своровать рыбий жир? Серьезно?! Да его в детстве в детей насильно запихивают!

В итоге Розмари созналась в своем жутком деянии в суде и отработала срок на общественных работах — один день. Не знаем, изменила ли эта история ее жизнь, но наше представление о Розмари точно изменилось: мы и не подозревали, что девушка с такой ангельской внешностью может быть такой оторвой (в самом лучшем смысле слова «оторва»).

И вообще, как можно отказать сексуальной модели в праве на бесплатный рыбий жир? Уверены, после просмотра этих фотографий из «Инстаграма» Розмари, ты готов будешь бросить к ее прекрасным ногам весь рыбий жир, что есть в мире!