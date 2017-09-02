Коля Лукашенко устроил пробежку с одноклассниками. Но не выиграл. Фотофакт

Зато обогнал пресс-секретаря отца Наталью Эйсмонт и получил медаль.

Сегодня дети из Острошицко-Городокской средней школы пробежали 1 километр 100 метров, чтобы помочь Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, сообщает TUT.BY.

Был среди бегунов и Николай Лукашенко.

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Сообщается, что Коля пришел на финиш в четвертой десятке, чуть позже него прибежала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Каждому спортсмену, как только он пересекал заветную черту, вручали блестящую медаль.

Наталья Эйсмонт (слева) и Николай Лукашенко

Среди известных спортсменов в забеге приняла участие биатлонистка Ольга Назарова.

Финишировав, дети и взрослые, пили чай, воду и общались между собой.

Благотворительный забег прошел в рамках акции #velcombegom, которая проходит с 26 августа по 4 сентября. Согласно ее условиям, если белорусы пробегут 100 тысяч километров, мобильный оператор перечислит на счет республиканской больницы 100 тысяч рублей.

А за самый оригинальный ролик о пробежке оператор обещал подарить смартфон. Побороться за него уже пытался минчанин, который пробежался по кассовой ленте в супермаркете.