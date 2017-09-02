Собчак: «Чтобы участвовать в выборах, мне не нужно благословение администрации президента»

Ксения Собчак на своей странице в Фейсбук прокомментировала слухи о том, что является проектом администрации Путина, и рассказала о своих президентских амбициях.

«Сегодня я прочитала Ведомости и РБК про то, что Путину нужна женщина. Сразу вспомнился «ДРАКОН» Шварца. Захотелось оправдаться: мол, не такая я, уж и хорошая, и вообще, посмотрите на других, вон, у вас там и Мизулина, и Яровая под боком. Поклонская, на худой конец. Правда, она любит другого, но вам же не для любви, а для выборов. Съедите и забудете.

Но тут проснулись, потревоженные выдумками о том, что я проект администрации президента, мои гордость и независимость.

В течение многих лет я долго думала, что надо заниматься если не политикой, которую всю выжгли — то точно общественной работой. Все это я начала делать не вчера, а 6 лет назад. Я всегда прямо и открыто, не спрашивая разрешения ни у кого, высказывала свою позицию по многим острым общественно-политическим вопросам. Я была на Болотной и Сахарова, я выступала на митингах, была наблюдателем на выборах, участвовала в координационном совете оппозиции, задавала неудобные вопросы президенту про Чечню на прессконференции и делала, и продолжаю делать общественно-политические программы на телеканале «Дождь».

Мне 36 лет. Я взрослый человек. Я думаю и беспокоюсь о муже Максиме и сыне Платоне. Ему жить в пост Путинской России. Какой она будет — зависит и от меня тоже. Я могу сделать больше чем я делала все эти годы. И, недавно, когда отмечали 80 лет папы, я поняла, что не просто могу, но что должна что-то сделать. Я могу вести всю жизнь телепередачи и меня даже, наверное, когда-нибудь вернут в эфир Федеральных каналов. Но я всегда буду чувствовать, что не сделала все что могла.

Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне, но и миллионам русских людей, которые подумывают бросить все и уехать или просто уже сидят в тюрьме по наветам и лжи, как мой друг Кирилл Серебренников.

И какой она (Россия) будет: закрытой, отчужденной, архаичной, душащей инакомыслие, уравнивающей своих граждан под одну гребенку и рубящей ради этого головы своим же соотечественникам или свободномыслящей, современной, побуждающей к развитию собственных идей и бизнеса страной — зависит от всех нас и от меня в том числе…

Сегодняшние публикации меня поставили в очень тяжелое положение: мало того, что я еще никуда не иду — меня уже пытаются выставить марионеткой администрации президента. Это ложь. У меня не было и не могло быть ни прямых, ни косвенных контактов с администрацией президента на эту тему. Мне не нужно их благословение. Я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решу или решусь, вы узнаете это от меня лично».