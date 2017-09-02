Россия обещает выполнить график поставок нефти в 2017 году. С «небольшими отклонениями»

Всего в нынешнем году Россия планирует экспортировать в Беларусь 24 миллиона тонн сырья.

Об этом в субботу, 2 сентября, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

— Будет поставлено 24 миллиона [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. (…) Ну, небольшие отклонения [от расписания] всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 миллиона, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 миллионов тонн, — отметил Дворкович.

Как сообщалось, в 2016 году Россия сократила поставки в Беларусь нефти до с 24 до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа. Во втором квартале 2017 года разногласия были урегулированы.