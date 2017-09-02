Прежде чем создавать супертрактор, нужны суперэкономика и суперпрезидент

Увы, супермена из Лукашенко не получилось.

Грустные мысли приходят в голову, когда слышишь слова президента о необходимости создать супертрактор, суперкомбайн и прочие агрегаты с приставкой супер-.

Очередной наказ по этому поводу глава государства дал 1 сентября, посещая автомеханический колледж.

— Нам надо, чтобы она (техника — «Салідарнасць») не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, при том самые современные, — напутствовал президент.

Подобные заявления звучат с регулярной частотой и уже порядком набили оскомину. Но президент продолжает требовать от белорусских разработчиков супертехнику. Вот уже и на суперэлектромобиль для поездок на дачу замахнулся!

И не важно, что суперкамбайн был уже создан, только оказался абсолютно бесполезным для застрявшего в прошлом веке отечественного сельского хозяйства.

Да и над «дачным электромобилем» Лукашенко белорусы уже изрядно посмеялись, напомнив президенту, что такое чудо техники в Беларуси уже есть и называется электричкой, а на другое денег просто не хватает.

Проблема в том, что Лукашенко искренне верит, что с созданием супермашин жизнь в Беларуси существенно изменится: зарплаты подскочат, долги рассосутся, а инвестиции рекой потекут в страну.

Но такого не произойдет (и история с белорусским суперкомбайном — тому наглядный пример). Потому что для этого нужны не супертрактора, а суперэкономика. Та, в которой понятные правила игры и равные возможности для всех, в которой рынок, а не волшебные фантазии одного конкретного начальника, решает, что выгодно производить, а что нет.

А еще нужен суперпрезидент. Тот, что в первую очередь думает о развитии своей страны, а не о том, как подольше задержаться в своем кресле, потчуя белорусов волшебными сказками о том, как супермашины бороздят просторы Беларуси.