Жительница Гродно погибла на курорте в Турции

В последний день лета стало известно о трагедии, которая произошла на турецком курорте Сиде.

Блог Гродно сообщает, что погибла 23-летняя жительница города, а ее подруга может оказаться за решеткой. Ключевой свидетель, турок, после выписки из больницы сбежал.

Как рассказал молодой человек погибшей Екатерины, она с подругой впервые поехала на море: «Волнения не было, я ждал, когда закончится эта десятидневная поездка. Катя должна была прилететь 31 августа во Львов, а затем через Брест приехать в Гродно. Но вчера пришла ужасная новость – она погибла, а подругу, которую забрала местная полиция – пропала».

Отмечается, что в ночь с 30 на 31 августа в Сиде произошло ДТП. Известно, что в разбившейся машине находились две гродненки и два гражданина Турции. При этом 26-летняя девушка находилась за рулем.

— Вчера я разговаривала с консулом, — рассказал подруга погибшей Ольга. — Очень противоречивая информация. Есть информация что было ДТП. В больнице сообщили, что погибшая девушка сидела сзади, но консул нам сообщил, что она была на переднем сидении. В больнице сообщили, что второй турок находится в коме, а консул говорит, что он погиб. Как я понимаю, в любом случае сильно пострадала права сторона автомобиля, т.к. вторая Катя и турок отделались лишь небольшими царапинами и ушибами. Позже я узнала, что консулу о гражданках Беларуси сообщили рано утром, он передал поручение Гродненскому РОВД найти родственников пострадавших и сообщить им об этом, но из милиции родителям так никто и не позвонил. Уже вечером сам консул вышел на них через турфирму.

— Белорусский консул в курсе ситуации, по его словам, он следит за ситуацией, идет следствие. Насколько мне известно, что если турок погибнет, то Катя может отбывать наказание в турецкой тюрьме, домой ее не вернут, — говорит Виталий, молодой человек погибшей девушки.

До сих пор не известно, что произошло на самом деле. Консул находится в Анкаре за 1000 километров от места происшествия и пытается решить вопросы по телефону.

— Известно, что второй турок сразу после выписки из больницы сбежал, его не могут найти, чтобы опросить. В то же время, Катю из больницы забрала полиция. В отеле она появилась в сопровождении полицейских, откуда забрала свои вещи. С этого момента информации о ее местоположении нет. Консул продолжает искать ее по телефону, ссылаясь на то, что сейчас в Турции религиозный праздник и до понедельника все-равно ничего не будет известно. В любом случае есть нарушение международных норм права, т.к. турецкая полиция должна была уведомить консульство о задержании белоруски. Самое страшное, что вроде как в пятницу уже состоялось какое-то закрытое судебное заседание, где по Кате вынесли какое-то решение, — говорит Ольга.

По предварительной информации, алкоголя в крови гродненок не выявлено. Остается неизвестным, как они оказались в этой машине, кому она принадлежала и почему сбежал турок.

1 сентября девушки должны были вернуться в Гродно, теперь родители в среду ждут цинковый гроб с телом Кати.