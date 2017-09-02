Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Колиной школе рассказали, как родители восприняли перенос занятий на 9 утра
Собчак: «Чтобы участвовать в выборах, мне не нужно благословение администрации президента»
Россия обещает выполнить график поставок нефти в 2017 году. С «небольшими отклонениями»
Жительница Гродно погибла на курорте в Турции
Лукашенко снова рассказал, где творил Скорина
В Минске 92-летняя женщина выпрыгнула из окна третьего этажа и осталась жива
«Человек рождается свободным». Граффити с Быковым в Витебске. Фотофакт
Почему Беларусь никак не может заработать на экспорте?
История Беларуси за 20 минут в жанре Countryballs
СМИ: у Януковича в России родился сын. Ему уже три года
Карбалевіч: «З’яўляецца ўсведамленне, што 20 гадоў Сусанін вёў краіну не туды»
Экс-заместителя гендиректора «Велкома» освободили под залог в $ 20 тыс.
Дипломатическая война: США требуют закрыть консульство РФ в Сан-Франциско
МИД Беларуси объясняет, как ужесточение правил въезда в Украину повлияет на белорусов
Як чыноўнікі забаранілі канцэрт, а вядомага паэта прызналі нізкаякасным
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко на день рождения подарили автомобиль?
Как Байнет высмеял мечты Лукашенко о Tesla по-белорусски
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока
Девушка, которая бросила медучилище
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
VIP-пенсионер: 10 главных профессий Лукашенко
Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки
Министр раскритиковал главу государства
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
Жесть дня. Лукашенко подарил на свадьбу ведущим БТ… мешок картошки
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
4 причины, почему мне страшно отправлять ребенка в школу
Коля Лукашенко решил вопрос с пятибалльной системой. Зачем тогда проводили педсовет?
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
02.09.2017
Жительница Гродно погибла на курорте в Турции

В последний день лета стало известно о трагедии, которая произошла на турецком курорте Сиде.

Блог Гродно сообщает, что погибла 23-летняя жительница города, а ее подруга может оказаться за решеткой. Ключевой свидетель, турок, после выписки из больницы сбежал.

Как рассказал молодой человек погибшей Екатерины, она с подругой впервые поехала на море: «Волнения не было, я ждал, когда закончится эта десятидневная поездка. Катя должна была прилететь 31 августа во Львов, а затем через Брест приехать в Гродно. Но вчера пришла ужасная новость – она погибла, а подругу, которую забрала местная полиция – пропала».

Отмечается, что в ночь с 30 на 31 августа в Сиде произошло ДТП. Известно, что в разбившейся машине находились две гродненки и два гражданина Турции. При этом 26-летняя девушка находилась за рулем.

— Вчера я разговаривала с консулом, — рассказал подруга погибшей Ольга. — Очень противоречивая информация. Есть информация что было ДТП. В больнице сообщили, что погибшая девушка сидела сзади, но консул нам сообщил, что она была на переднем сидении. В больнице сообщили, что второй турок находится в коме, а консул говорит, что он погиб. Как я понимаю, в любом случае сильно пострадала права сторона автомобиля, т.к. вторая Катя и турок отделались лишь небольшими царапинами и ушибами. Позже я узнала, что консулу о гражданках Беларуси сообщили рано утром, он передал поручение Гродненскому РОВД найти родственников пострадавших и сообщить им об этом, но из милиции родителям так никто и не позвонил. Уже вечером сам консул вышел на них через турфирму.

— Белорусский консул в курсе ситуации, по его словам, он следит за ситуацией, идет следствие. Насколько мне известно, что если турок погибнет, то Катя может отбывать наказание в турецкой тюрьме, домой ее не вернут, — говорит Виталий, молодой человек погибшей девушки.

До сих пор не известно, что произошло на самом деле. Консул находится в Анкаре за 1000 километров от места происшествия и пытается решить вопросы по телефону.

— Известно, что второй турок сразу после выписки из больницы сбежал, его не могут найти, чтобы опросить. В то же время, Катю из больницы забрала полиция. В отеле она появилась в сопровождении полицейских, откуда забрала свои вещи. С этого момента информации о ее местоположении нет. Консул продолжает искать ее по телефону, ссылаясь на то, что сейчас в Турции религиозный праздник и до понедельника все-равно ничего не будет известно. В любом случае есть нарушение международных норм права, т.к. турецкая полиция должна была уведомить консульство о задержании белоруски. Самое страшное, что вроде как в пятницу уже состоялось какое-то закрытое судебное заседание, где по Кате вынесли какое-то решение, — говорит Ольга.

По предварительной информации, алкоголя в крови гродненок не выявлено. Остается неизвестным, как они оказались в этой машине, кому она принадлежала и почему сбежал турок.

1 сентября девушки должны были вернуться в Гродно, теперь родители в среду ждут цинковый гроб с телом Кати.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
Лукашенко и одиночество. Как один человек заменил историю целой страны
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
«Жду времен, когда, одетый в белорусские джинсы, я буду садиться в белорусскую Теслу»
Почему растет теневой сектор экономики
Фотожабы: «Есть на свете вещи, которые Лукашенко не умеет делать?»
Романчук: Школы и университеты превратились в хомут
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY