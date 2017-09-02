Лукашенко снова рассказал, где творил Скорина

На этот раз он не стал отправлять славного соотечественника в Петербург.

О белорусском первопечатнике Александр Лукашенко вспомнил в своем поздравлении ко Дню белорусской письменности. Текст на белорусскому языке приводит пресс-служба президента.

Лукашенко отметил тот факт, что столицей празднования Дня письменности в этот раз стал Полоцк.

«Сëлета горад адзначае 1155-годдзе. Менавіта тут нарадзіўся вялікі Францыск Скарына, які 500 год таму надрукаваў першую беларускую кнігу. Друкаванае слова, веды, любоў да роднай зямлі былі і застаюцца невычэрпнай крыніцай сілы і мудрасці народа, яго нястрымнага імкнення да свабоднага і справядлівага жыцця», — отмечается в поздравлении.

Па его словам, «углядаючыся ў шматвяковую гісторыю, мы пераконваемся ў тым, наколькі значны ўклад зрабілі нашы славутыя землякі — асветнікі, навукоўцы, літаратары, музыканты, мастакі — у сусветную духоўна-культурную скарбніцу».

Напомним, в 2006 году, выступая на Всебелорусском собрании, Александр Лукашенко представил общественности иную версию деятельности белорусского просветителя.

«Чего мы стыдимся? Скорина был не только белорус, он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нем говорят», — просветил соотечественников глава Беларуси, забыв упомянуть, что Питер был основан только через 150 лет после смерти первопечатника.

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