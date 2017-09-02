Байнет о мечте Лукашенко: «На дачу на электромобиле? Так он есть — электричка!»

Пользователи Сети посмеялись над планами президента создать электромобиль, чтобы ездить на дачу.

Александр Лукашенко рассказал, каким видит белорусский электромобиль, и поручил привлечь лучших преподавателей Минского государственного автомеханического колледжа к его разработке.

— Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать, — заявил глава Беларуси и добавил, что машина «должна быть для людей, чтобы они могли по городу проехать, на дачу съездить».

Пользователей Сети позабавили мечты Александра Лукашенко. «На дачу... на электромобиле... Наверное, еще и пенсионеров имел в виду... Прям все про РБ!!!» — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Многие комментаторы усмонились в доступности такой машины для белорусов:

«Прямо вижу рекламу на стене автосалона: «Налетай, покупай Тесла, всего $ 150 000, пенсионерам и студентам скидки!».

А кто-то не поверил в способности белорусских производителей и напомнил об уровне прогресса в стране, размышляя, как будут заряжать электромобили:

«Вот у нас даже электрочайник может свет всей деревне вырубить. Середина 20-го века там на дварэ...»

«ПТУ разработает что-то сравнимое с «Теслой»?»

«А может сначала научиться делать вместо «Аиста» нормальный велосипед, а уж потом замахиваться на «Теслу»?»

«К «Тесле» стремиться надо, а из того, что сделают, на том можно на дачу».

«А когда дороги будут, чтобы эти люди по ним смогли на дачу съездить на любом автомобиле?»

«На дачу на электромобиле? Так он есть — электричка!»