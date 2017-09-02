«Человек рождается свободным». Граффити с Быковым в Витебске. Фотофакт

Витебский творческий дуэт StreetSkills сделал очередной подарок городу.

Художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин нарисовали на здании трансформаторной подстанции портрет Василя Быкова. Рядом с изображением писателя есть его изречение: «Человек, как и каждое живое существо от Бога, рождается свободным».

Как сообщает Радыё Свабода, граффити появилось во дворе дома №7 по Московскому проспекту. Это продолжение анонсированного художниками цикла о выдающихся земляках «Знай наших», в числе которых и очень популярное у витебчан граффити — портрет Марка Шагала.