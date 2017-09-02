Почему Беларусь никак не может заработать на экспорте?

Эксперты Исследовательского центра ИПМ проанализировали показатели экспортной активности Беларуси за 1998–2016 годы и оценили шансы на рост.

Почему торговать сырьем плохо?

Доминирующей продукцией, поставляемой Беларусью на внешние рынки в эти годы, стали топливо, мясо, молоко и продукты питания, химическая продукция и в первую очередь калийные удобрения, а также металлы — то есть товары, имеющие относительно невысокую добавленную стоимость. В 2016 году они составляли 58.5% от экспортной корзины Беларуси. При этом 80% экспорта в страны ЕС приходится на топливо, древесину, химическую продукцию и металлы.

Беларусь никак не могла приспособиться к динамике мирового спроса: многие товары, которые были значимыми для белорусской экспортной корзины, не являлись значимыми для мирового экспорта.

Если в Беларуси удельный вес сырья вырос до 8,8%, то в Венгрии, Чехии и Польше значимость данной группы товаров за рассматриваемый период, наоборот, снизилась.

Удельный вес капитальных товаров сократился в экспортной корзине Беларуси с 28 до 15.3%. А, например, в Чехии он вырос с 33.5 до 42.7%.

«В структуре экспорта Беларуси стали доминировать сырье и потребительские товары (51% от общего объема поставок за рубеж), в то время как в Венгрии и Чехии капитальные и промежуточные товары составляли 55 и 58% в продажах на внешние рынки», — отмечается в исследовании.

Удельный вес среднетехнологичных товаров в Беларуси за анализируемый период сократился с 41 до 32%. В то время как в сопоставимых странах удельный вес данной продукции увеличивался, достигнув в Чехии и Венгрии в 2016 году 45 и 49% соответственно. Высокотехнологичные товары практически исчезли из экспортной корзины Беларуси к 2016 году. А Венгрия, Чехия и Польша активно наращивали их экспорт. В результате в Венгрии и Чехии их удельных вес увеличился до 22 и 20% соответственно, а в Польше – до 12%.

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