СМИ: у Януковича в России родился сын. Ему уже три года

У бывшего президента Украины Виктора Януковича и его гражданской жены после их приезда в Россию родился сын.

Как стало известно изданию «Страна.ua» из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.

Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях.

В феврале 2017 года Виктор Янукович рассказал в интервью Der Spiegel о том, что больше не живет со своей женой Людмилой, в браке с которой состоял 45 лет. Он также сообщил изданию, что в роли его спутницы по жизни выступает теперь сестра его бывшей кухарки.

У Полежай (в девичестве Садыкова) есть дочь Мария от первого брака. Девочка вместе с мамой жила в Межигорье, а потом уехала в Ростов.

На момент проживания с Януковичем в Украине, Любовь владела салоном красоты Crystal Spa и руководила благотворительным фондом "Дорога будущего".

У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор. Виктор Янукович погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал.

Бывшая жена Виктора Януковича Людмила, по сообщению издания, в настоящее время проживает в Крыму.