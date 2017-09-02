8 иллюстраций о жизни девушек с большой грудью

Вместе с пышным бюстом девушкам достаются огорчительные бонусы.

Вступительный абзац вы, наверное, пропустите — из-за «виновниц» обсуждения. Ну и ладно. AdMe.ru незамедлительно раскрывает тему... бонусов.

1. Многие проблемы со стороны незаметны

2. Меняются критерии «хорошести» бюстгальтера

3. А так выглядит матрас мечты

4. Иногда грудь живет своей жизнью

5. Купальники — это отдельная история

6. Гравитация пытается одержать верх

7. Большая грудь саботирует занятия спортом, особенно пробежки

8. Зато можно не заморачиваться с макияжем и нарядами: вы всегда эффектны

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