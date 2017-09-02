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Комментарии
02.09.2017
Шендерович: «Не до холодильника, братцы! — Россия в опасности!»

Писатель Виктор Шендерович в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы» рассуждает о том, куда идет Россия и почему те, кто поддерживает Путина дружным криком «ура» — нищают.

Предлагаем отрывок его интервью.

«Мы такими размашистыми шагами идем в такое болото. Собственно, мы, конечно, пришли. Потому что позволили себя возглавить упырям и ворам. У которых собственно никакой другой идеологии особенной быть не может. Они только будут только лгать и героизировать. Вот — наше противостояние проклятому Западу. Последний оплот духовности нашей загадочной. Вот это христианство, которое только мы на самом деле истинное, все остальные давно… ну, и так далее.

Вот это всё. Этот весь отстой, по-русски говоря, современным языком. Этот весь отстой. Он стал государственным отстоем! Он всегда был, и в любой стране он есть. Так сказать, такие мозги, деформированные в сторону такого ура-патриотизма, в сторону изоляционизма. Это время от времени… Мы не единственные: есть Венгрия, Польша современная. Которая идет за нами размашистыми шагами в нашу сторону. Там тоже героизация... Просто мы по часовой, а они против часовой, но мы бежим в одну точку.

Но конечно, наш случай, во-первых, более тяжелый для человечества, по понятным геополитическим причинам. Мы побольше, чем Польша и Венгрия, вместе взятые, во сколько-то десятков раз. Последствия могут быть тяжелее. И галлюцинации сильнее. Соблазн сильнее.

Холодильник деградирует: россияне, по данным Росстата, начали экономить уже на еде. Утечка капитала составляет — 19 млрд в год. Совокупное состояние 10-ти богатейших семей России за последний год, правда, выросло на 2 млрд… И это связанные явления. Они — богатеют. Вот — Путин и те, кто вокруг Путина, — они богатеют. Те, кто их поддерживает дружным криком «ура», — нищают. Но поскольку в головы залито вот это противостояние, особая роль России и просто военная психология, «синдром осажденной крепости»... Не до холодильника, братцы! — Россия в опасности!»

 
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