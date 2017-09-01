Дипломатическая война: США требуют закрыть консульство РФ в Сан-Франциско

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Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу в полном объеме. В школах прифронтовой зоны в Украине начались занятия. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

 

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