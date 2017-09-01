Романчук: Школы и университеты превратились в хомут

Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке желает учителям, ученикам и студентам, а также их родителям превратить первое сентября в День жизни без хомута.

«1 сентября - День без Хомута

1 сентября – живописный день в Беларуси.

Нарядные детишки, гордые родители, отдохнувшие учителя, пахнущие свежим ремонтом классы – и море цветов.

Добрые слова, единение поколений, осанна знаниям, тепло обещаний – и мелодии певцов.

Ожидание чуда, улыбки повсюду, интеллектуальные блюда, непременное «буду» – и честность звонков.

Первое сентября – это как свадьба, только каждый год. Торжественно, по сценарию радостно, цветасто – и не положено говорить о плохом. Только в отличие от свадьбы жених (ученик) не имеет права выбора невесты (школа). Она неизменно одна, государственная, бюджетная, в руках министерства образования и его вертикали. И так все десять/одиннадцать лет.

Как бы ни вела себя невеста, жених обречён на неё. Хорошо, если родители у невесты-школы ответственные (пассионарные, ответственные учителя, умницы родители, о-чудо-входящие в положение начальники из гор/рай-оно). Тогда жених-ученик получает знания, познаёт своё «я» и готовится к реальной жизни. Так бывает, но редко. Чаще всего школа-невеста превращается в хомут. Хочешь ехать – надевай. Хочешь в университет – добро пожаловать в хомут – custom-made. Можешь выбрать цвет, подкладку, форму, даже со стразами и рюшечками бывает. Неизменно одно – печать «одобрено Министерством образования». А ведь может быть иначе. Жених-ученик – прекрасный человек. Талантливый, открытый и полный энергии. Он жизнь готов любить – пусть его научат.

Сердечно желаю для ~150 тысяч учителей, для ~1,4 млн. учеников и студентов, для ~ 2,5 млн. родителей учеников и студентов превратить первое сентября в День начала новой жизни, жизни без хомута. 1 сентября – День без хомута.

Хомут – это чужое мнение без права возразить и высказать свою точку зрения.

Хомут – это когда на каждое молодое «почему?» есть адское ехидное «потому что».

Хомут – это когда жизнь по ТВ-ящику похожа на рекламу рая, а не реальность.

Хомут – это когда покупайте/ешьте/лечитесь/стройте/слушайте/сберегайте только в белорусском. И они предлагают нам не торговаться.

Хомут – это когда важнее казаться, чем быть.

Хомут – это когда тебя считают лошадью, которая должна пахать за «общественное спасибо» и «государственную грамоту».

Хомут – это когда на твоё «попробую, рискну», тебе крутят пальцем у виска и показывают статьи уголовного кодекса.

Хомут – это когда у тебя супер, класс и потряс, а в ответ – блат, кум, сват и откат.

Хомут – это когда молодость бросает вызов, а её кидают в казарму.

Хомут – это когда на обложке «учебник», а откроешь – устав.

Хомут – это когда говоришь «Я» и «Моё», а в ответ «это как посмотреть».

Хомут – это когда боишься даже думать о том, что может быть иначе».