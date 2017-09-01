МИД Беларуси объясняет, как ужесточение правил въезда в Украину повлияет на белорусов

С 1 января 2018 года Украина ужесточает правила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Начальника управления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик ответил на вопрос БелТА о том, как скажутся на гражданах Беларуси решения украинской стороны о введении с 1 января 2018 г. биометрического контроля въезжающих в эту страну иностранцев.

- Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев, - заявил Дмитрий Мирончик. - На данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали. Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках.

Пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводятся 2-3 месячные сроки на выработку соответствующих механизмов. Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы.