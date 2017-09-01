Колю Лукашенко в школе сопровождает охрана. Фотофакт

Журналисты БелаПАН побывали на линейке в школе в Острошицком городке, где учится младший сын президента.

Фото Сергей Сацюк

— Коля часто приходит, — сказала журналистам агентства мама одноклассницы сына президента. — Никто от этого не страдает. Ну, стоит охранник, пусть стоит. Думаю, наоборот, это хорошо, что младший Лукашенко здесь занимается — порядка больше.

Мама пятиклассника, который учится в этой школе, рассказала, как привозят Николая Лукашенко: «Колю привезли, не перекрывая дороги, завели в класс, и тихо».

Николай Лукашенко есть на доске почета среди детей, которыми гордится школа. Фото Елена Спасюк

Как сообщает БелаПАН, после линейки дети начали дарить цветы учителям. Коля взял букет у охранника и подарил директору.

Фото Сергей Сацюк