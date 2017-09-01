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Политика
01.09.2017
Порошенко увидел угрозу в учениях России в Беларуси и напомнил об обещаниях Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о возможных угрозах территориальной целостности Украины в связи с проведением совместных стратегических учений Беларуси и РФ «Запад-2017».

Как передает УНИАН, об этом Порошенко сказал в комментарии журналистам в Харькове.

– Что касается учений «Запад», мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе и для территориальной целостности Украины, - заявил он.

– Я могу подчеркнуть, что во время визита президента Беларуси Лукашенко мы отдельно обсуждали этот вопрос, и мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Я надеюсь, что это слово сдержат, нет оснований это ставить под сомнение. Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена к учениям (в Беларусь – УНИАН) была выведена, и угрозы были сняты, - подчеркнул президент Украины.

Активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тысяч военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.

 
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