Профессор Вильнюсского университета: На горе Гедиминаса найдены останки Кастуся Калиновского

При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против царской России – Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского.

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– Имеется достаточно доказательств того, что среди обнаруженных останков есть останки и Константина Калиновского, – сказал BNS профессор Кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

По его словам, этому предположению не противоречат собранные археологические и антропологические данные. Римантас Янкаускас отметил, что для окончательного подтверждения предположения необходимо завершить исследование всех останов, обнаруженных на горе Гедиминаса.

– Иными словами, если мы не обнаружим другого более твердого кандидата, с которым бы совпало больше доказательств, то тогда будем утверждать, что это останки Константина Калиновского, – сказал профессор.

По поводу идентификации останков С. Сераковского уже нет больших сомнений, поскольку было обнаружено обручальное кольцо с надписью Zygm ó nt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r . («Зыгмунд Аполония 11 сентября/30 июля 1862 г.»).

Директор Института политической сферы, сотрудник Университета им. Витаутаса Великого Андрей Казакевич сообщил, что обнаружение останков Кастуся Калиновского важно не только для литовцев, но и для белорусов.

– Для белорусов он очень много значит. Кастусь Калиновский является частью национального пантеона Беларуси. Это национальный герой, – сказал ученый.