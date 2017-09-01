Фотожабы: «Есть на свете вещи, которые Лукашенко не умеет делать?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Мировой мем на белорусский лад

«С двумя детьми живем на 161 рубль». В Жабинке с апреля не выплачивают зарплату

Белорусы отреагировали на поручения главы государства о создании белорусского электромобиля. И правда, талантище

Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки

Путин потроллил Лукашенко, поздравляя с днем рождения?

Белоруса на Кипре унесло в море, туриста нашли живым на следующий день

Алексей Навальный съел на публике вермишель быстрого приготовления и стал объектом для мемов

Северокорейская ракета пролетела над Японией

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«В целях оптимизации расходов в суперкомбайн переделают белорусский суперкомпьютер СКИФ»