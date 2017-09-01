Лукашенко под капотом диагностировал авто. Фотофакт

Глава Беларуси, посещая Минский автомеханический колледж, сходил в лабораторию диагностики.

Там Александр Лукашенко заглянул под капот авто и рассказал, каким видит белорусский электромобиль.

— Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать, — рассказал о своих требованиях руководитель. — Вы меня убедили в том, что мы должны сделать хороший электромобиль. Для людей, чтобы они могли по городу проехать, на дачу съездить.

Руководителям профильных ведомств было поручено активнее заниматься разработкой этого вида транспорта.

— К запуску атомной станции мы должны иметь потребителя и обязательно инфраструктуру, — подчеркнул он.