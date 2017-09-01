Анна Хитрик переезжает жить в Израиль
Осенью 2017 года группа Sounduk даст прощальный концерт.
Об этом музыканты сообщили в соцсетях.
Причиной называется отъезд солистки группы Анна Хитрик с семьей на постоянное место жительства в Израиль.
— Всё это сложно и достаточно неожиданно. Каждая мама на моем месте сделала то, что мы делаем. Меня спрашивают: «Чем ты будешь там заниматься?» Я не думаю об этом! Главное, что ТАМ будут делать для моего ребенка! Песни — моя душа... Души лишится невозможно! Это еще не конец истории! Впереди новые роли.
Анна Хитрик: «Я жалею, что ломала ребенка, слушая чужие советы»
2 октября, в день рождения группы, Sounduk даст концерт в Купаловском театре. Более подробную информацию музыканты планируют озвучить в течение недели.
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