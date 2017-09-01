Анна Хитрик переезжает жить в Израиль

Осенью 2017 года группа Sounduk даст прощальный концерт.

Об этом музыканты сообщили в соцсетях.

Причиной называется отъезд солистки группы Анна Хитрик с семьей на постоянное место жительства в Израиль.

— Всё это сложно и достаточно неожиданно. Каждая мама на моем месте сделала то, что мы делаем. Меня спрашивают: «Чем ты будешь там заниматься?» Я не думаю об этом! Главное, что ТАМ будут делать для моего ребенка! Песни — моя душа... Души лишится невозможно! Это еще не конец истории! Впереди новые роли.

Анна Хитрик: «Я жалею, что ломала ребенка, слушая чужие советы»

2 октября, в день рождения группы, Sounduk даст концерт в Купаловском театре. Более подробную информацию музыканты планируют озвучить в течение недели.