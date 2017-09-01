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01.09.2017
Евгений Федоров
Лукашенко и одиночество. Как один человек заменил историю целой страны

Руководитель Беларуси организовал во Дворце Независимости грандиозную фотовыставку. В честь себя?

Мероприятие, неофициальное открытие которого состоялось 31 августа, широко освещали государственные СМИ. В этот день Александр Лукашенко показал экспонаты выставки своему другу – российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

«Фотовыставка о важнейших вехах истории суверенной Беларуси открылась во Дворце Независимости. Фотографии в основном охватывают последние два десятилетия из жизни белорусского государства. На снимках важные политические события как республиканского, так и международного масштаба, знаковые национальные проекты», – такими словами охарактеризовал увиденное телеканал «Беларусь-1».

В то же время, если присмотреться к кадрам, снятых на выставке о «вехах истории», то окажется, что веха здесь, пожалуй, только одна. Ведь на большинстве фотографий запечатлен единоличный руководитель страны, который находится на своем посту уже больше 23 лет.

Глядя на такую картину, почему-то вспоминаются совсем другие цитаты – из книги Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха».

«Те времена запомнились кордонами, которые перегораживали улицы еще до рассвета, затем армия заставляла людей наглухо закрывать окна и балконы, разгоняла ударами прикладов рыночную толпу, дабы никто не мог видеть, как появляется и стремительно уносится блестящий бронированный лимузин с золотыми ручками на дверцах…».

 
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