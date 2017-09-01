На выходных пройдут дожди

Прогноз погоды на ближайшие дни.

1 сентября будет преимущественно без осадков, лишь в крайних северо-западных районах местами небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха +21..+27°С. В столице без осадков, максимальная температура воздуха +22.. +24°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

2 сентября лишь в отдельных районах по северо-западу, а ночью и по крайнему юго-востоку кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, в отдельных районах +5..+7°С, максимальная днем +19..+25°С.

3 сентября на большей части территории пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы, по юго-западу ожидаются сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по западу +15..+19°С.

4 сентября также ожидаются дожди, в отдельных районах с грозой. В утренние и дневные часы местами ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +19..+26°С, по юго-западу +14..+18°С.