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Скандалы
01.09.2017
Витебчанку, устроившую скандал в аптеке, оштрафовали на 368 рублей

1 сентября суд Первомайского района Витебска закончил рассмотрение административного дела 35-летней Марины Поярковой, устроившую скандал в городской аптеке.

Женщину обвиняли в нанесении оскорбления и мелком хулиганстве. На суде Пояркова признала свою вину и попросила прощения у заведующего аптекой Максима Самсонова. «Я человек вспыльчивый, и в этой ситуации вела себя некрасиво (...). Раскаиваюсь, видела себя со стороны на видео из аптеки, как это выглядело. Но и меня потом оскорбили тысячи людей», — цитирует TUT.BY слова женщины на суде.

Заведующий аптекой Максим Самсонов принял извинения и заявил, что готов примириться. В связи с этим суд закрыл дело за оскорбление. А за мелкое хулиганство женщину оштрафовали на 368 рублей (16 базовых величин). Рассмотрение дела заняло менее получаса.

Происшествие случилось 9 августа. Витеблянка Марина Пояркова пришла в аптеку с мопсом на поводке. На замечание провизора, что вход с животными в аптеку запрещен и обслуживать ее не будут, женщина устроила скандал и стала оскорблять заведующего аптекой. Обращаясь к Максиму Самсонову, посетительница, в частности, сказала: «Животное — это ты… Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя».

Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения. Самсонов разместил запись в интернете.

 
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