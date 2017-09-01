Чёртова долговая карусель

Может, и не зря говорят, что молчание — золото? Стоило белорусским властям взять «паузу» в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), т.е. перестать переливать из пустого в порожнее, как в страну обильно потекли валютные кредиты из-за рубежа.

﻿И жизнь в стране начала потихоньку налаживаться. Причем без экономических реформ, которые вызывают у гаранта отечественной стабильности лишь беспокойство и аллергию. Ни к чему это. Куда приятнее «сесть на любимого коня», рассказывая верноподданным гражданам захватывающие дух истории о белорусском суперкомбайне или масштабном строительстве молочно-товарных ферм. Богатому воображению есть от чего разгуляться.

Весной и летом международные резервы страны росли как на дрожжах. Валюта поступала как с Запада — $ 1,4 млрд. — с рынка евробондов, так и с Востока — $ 0,6 млрд. — из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). На очереди — новая порция финансовой помощи. На днях Москва одобрила проект очередного соглашения о госкредите на сумму $ 0,7 млрд. Разве это не отличный повод для того, чтобы замахнуться на среднюю зарплату в BYN1,5 тыс. в 2018г.?

История подтверждает эти надежды. Например, российский госкредит в сумме $ 760 млн., выделенный Беларуси летом 2015г., позволил Александру Лукашенко увеличить пенсии жителям страны аккурат перед президентскими выборами. Впрочем, и в 2014г. российское правительство предоставило Беларуси кредит в $ 1,55 млрд. А вот в 2016г. подобных вливаний не было. Зато был нефтегазовый спор между Москвой и Минском, для устранения последствий которого и понадобился кредит на $ 700 млн.

В тексте проекта соглашения от 19 августа, кроме дежурной фразы «о дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя государствами», ежегодно кочующей из соглашения в соглашение, подчеркнуто, что средства предоставляются «на цели погашения и обслуживания в 2017г. государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией». Таким образом, $ 726 млн. газового долга, возвращенного Минском, обернулись не только двумя траншами от ЕФСР ($ 600 млн.), но и российским госкредитом на $ 700 млн.

Однако какие-либо другие поводы для торжеств отсутствуют. Во-первых, маржа за предоставление российских госкредитов Беларуси за последние 10 лет заметно выросла. Например, по аналогичному соглашению от 2007г. белорусская сторона обязана была выплачивать проценты по ставке LIBOR для 3-месячных депозитов в долларах США и маржу в размере 0,75% годовых. В соглашении от 2009г. маржа была установлена уже на уровне 3% годовых.

В 2014г. был выделен кредит в российских рублях. Но дедолларизация госкредитов была недолгой. В 2015г. стороны опять вернулись к долларам США. Маржа немного — - до 3,08%, а проценты за кредит стали взиматься уже по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США. Промежуточный итог известен. Согласно заявлению первого замминистра финансов Максима Ермоловича, Беларусь уже сегодня тратит 10% республиканского бюджета на обслуживание госдолга. То ли еще будет?

Внешний госдолг за семь месяцев вырос на 2 млрд долларов. Минфин обеспокоен

Сумма внешнего госдолга в этом году возрастет как минимум на $ 2,6 млрд. К тому же в проекте нового соглашения российская сторона предлагает более продвинутый вариант расчета маржи, исходя из разницы «между доходностью долларовых евробондов России с погашением через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процентного свопа в долларах». Однако доверимся вице-премьеру Владимиру Семашко, гарантировавшему, что российский кредит будет выдан на «хороших условиях». Видимо, он знает, о чем говорит, поскольку российские процентные ставки в 2 раза меньше, чем по белорусским евробондам.

Тем не менее в экономике есть одно железное правило: откладывая средства на черный день, вы делаете это в ущерб собственному текущему уровню потребления, а занимая в долг, не имея возможности его погашать за счет собственных доходов, вы приносите в жертву благосостояние будущих поколений. Вот под этим углом зрения и стоит взглянуть на 10% доходов республиканского бюджета, которые действующая власть уже проела.

Кстати, новый российский кредит будет выдан на 10 лет. Так что до 2027г. ситуация с обслуживанием белорусского госдолга лучше точно не станет. А ухудшиться может, если страна и впредь будет наращивать свои внешние заимствования столь стремительными темпами.

Впрочем, по словам премьера Андрея Кобякова, появились первые робкие признаки некоторого улучшения. За 5 месяцев т.г. белорусские предприятия потратили на погашение и обслуживание своих кредитов четверть выручки. Но в 2016. было еще хуже, когда «на погашение кредитов и займов направлено 27,7% выручки». Прогресс налицо. Главное его не спугнуть и не надорваться на пути к BYN1,5 тыс. средней зарплаты. Иначе эту чертову карусель с внешним рефинансированием госдолга Беларуси остановить не удастся.