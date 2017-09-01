Президент — учащимся колледжа: Нам нужны суперкомбайн, суперавтомобиль и супертрактор

Александр Лукашенко в День знаний посетил Минский автомеханический колледж и поделился своим видением будущего.

Фото: president.gov.by

— Я уже говорил об этом на недавнем педагогическом совете и повторю еще раз: образование должно ориентироваться на потребности экономики, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Надо готовить тех специалистов, которые сегодня востребованы в нашей жизни. Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей.

Глава Беларуси также рассказал, что недавно познакомился с новым комбайном «Полесье» и похвалил его.

— Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, при том самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу, — констатировал он.

И потребовал от образования растить из технарей патриотов.

— Мы рассматриваем его (среднее образование — «С») как школу формирования профессионала, гражданина, патриота. Ведь рабочий человек, как никто другой, ценит достижения своего коллектива, предприятия, своей страны. Ценит мир и благополучие. Потому что это рабочий человек, он не бандит, и ему нужны мир и спокойствие для того, чтобы работать. Он каждый день вкладывает мастерство, талант и душу в создание национального богатства. Уверен, что и ваши способности, упорство и целеустремленность будут направлены на созидание, — заявил Лукашенко.