Как изменились пятиклассники за 50 лет

Принято считать, что дети в одиннадцать лет пересматривают свои приоритеты. Им больше хочется общаться со сверстниками, чем учиться. Современные пятиклассники опровергают этот стереотип.

Сейчас дети взрослеют иначе, чем в свое время их родители, выяснилось в ходе исследования «Взросление пятиклассников: 1960‑е vs 2010-е». В течение 12 недель ученые наблюдали за поведением учащихся в 5‑м классе одной из московских школ, повторяя аналогичный проект середины 1960-х.

За последние полвека дети стали менее самостоятельными: у них меньше домашних обязанностей, они реже принимают ответственные решения, чем предыдущие поколения. Младшие подростки нечасто в одиночку перемещаются по городу, мало ходят в магазины по поручению взрослых.

Подростки «не прочь продлить свое детство – возможно, потому, что они перегружены учебой и им не хватает времени на то, чтобы побыть детьми», считают исследователи.

Четыре причины «подавленного детства»

Исследователи назвали четыре причины, почему дети не хотят взрослеть.

Повысились требования семьи, школы и общества

Родители, учителя, современный мир ориентируют детей на долгое обучение, абсолютизируют ценность образования. В результате важные сферы жизни (общение, быт, досуг) осваиваются в паузах между уроками и кружками. В такой ситуации детям сложно научиться обслуживать себя в быту и развивать социальный интеллект.

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