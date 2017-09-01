Гособвинитель запросил для топ-менеджеров Беларусбанка большие сроки с конфискацией

В пятницу в суде Центрального района начались прения в процессе топ-менеджеров Беларусбанка, бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика и начальника управления Николая Цырто.

Первый обвиняется в получении взятки и в злоупотреблении служебными полномочиями (по этой статье обвиняемый свою вину не признает), Цырто обвиняют также в даче взятки и подстрекательстве к ней.

Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Гособвинитель Юрий Шерснев отметил, что коррупционные преступления, совершаемые высокими должностными лицами, наносят ущерб интересам государства и запросил для Господарика 7 лет 6 месяцев усиленного режима с конфискацией, для Цырто в совокупности 9 лет с конфискацией.

Шерснев напомнил, что и сам Господарик признал вину в получении взятки и добровольно выдал облигации, купленные на полученные средства. Цырто вину признал частично, при этом отметив, что, к примеру, взятку от бизнесмена Александра Бучнева не вымогал.

Компания Бучнева при этом закупала счетные машины примерно вдвое дешевле, чем продавала их Беларусбанку, что давало возможность давать такие крупные взятки, отметил гособвинитель.

Напомним, что ранее в суде давали показания сотрудники Беларусбанка и поставщики. Также были заслушаны показания главного свидетеля и по совместительству «взяткодателя» Александра Бучнева. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

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Бывший первый зампред правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 и 3 ст. 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Начальник управления Николай Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (ч. 2 ст. 431), подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».