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Общество
01.09.2017
Евгений Федоров
«Жду времен, когда, одетый в белорусские джинсы, я буду садиться в белорусскую Теслу»

Глава «Беллегпрома» похвастался новыми джинсами белорусского производства за 100 рублей. Байнет отреагировал.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик в ходе общения с журналистами, рассказал о белорусских льняных джинсах. Он признался, что уже носит новинку отечественной легкой промышленности.

– Когда было жарко, в машине ехать значительно приятнее, чем в обычных джинсах, – отметил он.

По его словам, если Оршанский льнокомбинат наладит сотрудничество с витебской фабрикой «Знамя индустриализации», то в стране начнут производить не только джинсовую ткань, но и сами джинсы. Ожидается, что льняные джинсы будут дороже хлопковых аналогов, а цена на них будет достигать 100 рублей.

Белорусские интернет-пользователи идею главы «Беллегпрома» оценили со скепсисом.

«Какой смысл в такой промышленности, если даже ее работники, получив получки за кредитные деньги, идут покупать китайский или турецкий ширпотреб», – пишут комментаторы на talks.by.

«Наши чиновники всегда расхваливают дорогую, а зачастую при этом низкокачественных продукцию в надежде, что всем вдруг это понадобится».

«Какие льняные джинсы? Концы с концами народ сводит: зарплата 300-400 рублей, а джинсы будут 100? Абсурд. Будут по пять лет в магазинах лежать, как и многий товар на полках непродаваемый».

«За такие деньги можно к джинсам и рубашечку присмотреть в сетевике каком-нибудь».

«Уже который год джинсы родить не может наш легпром. О какой экономике речь? Труп ее пинают чиновники, которые в посмешище превратили приказ правителя о производстве джинсовых штанов».

«Хочу дождаться тех времен, когда, одетый в белорусские джинсы, я буду садиться в белорусскую Теслу».

 
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