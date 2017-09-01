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Экономика
01.09.2017
Салiдарнасць
Внешний госдолг за семь месяцев вырос на 2 млрд долларов. Минфин обеспокоен

Тактика набирать долги, чтобы отдавать долги, к удивлению властей, оказалась неэффективной.

Внешний государственный долг Беларуси с начала года вырос с учетом курсовых разниц на 14,3%, или на 2 млрд долларов, до 15,6 млрд долларов на 1 августа

Как сообщает Министерство финансов, госдолг Беларуси составил 39,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,8 млрд рублей.

В январе-июле 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 572,5 млн долларов США:

- 1 400,0 млн долларов США – еврооблигации;

- 600,0 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;

- 300,4 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 176,6 млн долларов США – банков КНР;

- 92,6 млн долларов США – МБРР;

- 2,9 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 653,0 млн долларов США:

- 226,8 млн долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 176,6 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;

- 217,5 млн долларов США – банки КНР;

- 31,2 млн долларов США – МБРР;

- 0,7 млн долларов США – США;

- 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

по состоянию на 1 августа 2017 года составил 9,5 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,0%.

За январь-июль 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 897,9 млн долларов США и 120,5 млн рублей.

В это связи удивляет реакция самого Минфина. Как отмечает TUT.BY, «Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга». Сообщается, что доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%. При этом доля заимствований в прошлом году составила 41,7% к ВВП при критическом в значении в 45−50%.

Тактику не набирать долгов белорусские власти пока не освоили. 

 
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