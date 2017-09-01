Как Шуневича «защищали» от прессы, пока он передавал детской школе форму, пошитую зеками

Слава Богу, не форму НКВД.

В четверг в минском Дворце спорта презентовали хоккейную форму, которую пошили белорусские заключенные. Президент Александр Лукашенко еще в мае подал идею, мол, инвентарь для детей страна может производить сама.

Уже через пару дней министр внутренних дел Игорь Шуневич подхватил идею и развил ее – форму для юных хоккеистов могут шить заключенные белорусских колоний.

Производство одежды в местах не столь отдаленных в Беларуси налажено давно. И качество изготавливаемой продукции весьма высокое.

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Во Дворце спорта не сказать, что было многолюдно – туда-сюда сновали рабочие арены, бегали тренеры, а мамы юных хоккеистов беседовали, попивая кофе из кофе-автомата. Электрик арены разговорился с одной из них.

– А что тут будет? – заинтересовался рабочий обилием людей.

– Шуневич приедет. Форму детям будет выдавать.

– Какую? НКВДшную? – усмехнулся электрик и пошел дальше разбираться с проводкой.

Первые 50 комплектов формы хоккейной школе «Динамо» Шуневич передал лично. Мероприятие прошло успешно – детишки форму получили. Правда, о том, как это происходило и что генерал говорил во время волнительной церемонии, вы можете узнать только из государственных СМИ и из репортажей такого же государственного телевидения – журналистов Tribuna.com и Tut.by на презентацию не пустили. Хотя предварительно лично мы согласовали свое присутствие на арене сразу с несколькими инстанциями:

– пресс-службой минского «Динамо»;

– пресс-службой Федерации хоккея Беларуси;

– знал о нашем приезде и Дмитрий Басков – директор школы «зубров».

Увы. У прохода на ледовую арену нас остановил представитель пресс-службы Министерства внутренних дел и попросил дворец покинуть. Как оказалось, это был заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Георгий Евчар. Вот он.

Со слов министерского работника следовало, что мероприятие находится в ведении МВД, а перед его началом будто проводилась аккредитация СМИ. Где об этой аккредитации объявлялось? Господин Евчар на этот вопрос вразумительно ответить не мог. Пресс-секретарь минского «Динамо» Роман Стронгин и пресс-секретарь федерации хоккея Евгения Никитина об аккредитации тоже ничего не знали. На все их просьбы пропустить журналистов на мероприятие следовал отрицательный ответ.

– Но ведь нигде об аккредитации объявлено не было, – настаивали пресс-секретари.

– Мы пригласили СМИ, – отвечал Евчар.

– То есть вы пригласили те СМИ, которые вы сами захотели видеть?

– Нет, проводилась аккредитация.

Несколько минут бессмысленного бодания закончились безрезультатно – стать ближе к Шуневичу мы не смогли. Министр пробыл на презентации минут 15, после чего быстро покинул Дворец спорта, сел в машину и уехал решать свои министерские дела. Почему пресс-служба так опекала Шуневича от негосударственных СМИ? Тут можно только гадать, но самый очевидный вариант, который напрашивается сам собой, – это боязнь неудобных вопросов. Только что «Динамо» выдало худший старт в своей кахаэловской истории. Четыре поражения подряд – что на это скажет глава наблюдательного совета клуба? И вообще – насколько межсезонная экономия оправдана, если наметился такой провис по результатам? Надеемся, «правильные» коллеги спросили об этом Шуневича (обязательно смотрим вечером ТВ и покупаем пятничный номер «СБ»).

После отъезда министра Дмитрий Басков без лишних вопросов показал детскую форму. Заключенные исправительной колонии № 4 города Гомеля сделали практически все – от щитков и нательной амуниции до джерси. Только коньки и шлемы пока нужно закупать на стороне. Первое впечатление: очень даже неплохо. Сам Басков беспокоился, что некачественно будут сделаны краги, но в итоге перчатки выполнены из мягкой кожи – ребенок будет хорошо чувствовать клюшку в руках.

В ближайшие два месяца новую форму ожидает краш-тест. Каждый день ее будут надевать, стирать, бить клюшками. Если по прошествии срока форма выдержит, производство будет выведено на новый уровень – амуницию начнут изготавливать активнее и поставлять ее в регионы. При таком раскладе маячит существенная выгода – себестоимость хоккейной формы примерно на 40 процентов ниже, чем у известных брендов CCM, Bauer или Easton. К слову, вот так выглядят экземпляры экипировки мощных мировых брендов.

А вот форма отечественного производства.

Фото: belta.by, ctv.by, Вадим Кнырко

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